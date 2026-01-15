Viverone in lutto per la morte di Germano Busca, il ricordo: “Lasciato segno duraturo del suo amore per la comunità”

Lutto nel comune di Viverone per la morte di Germano Busca, molto conosciuto in paese per le sue qualità morali e umani.

A ricordarlo, sui propri canali social, l'amministrazione comunale: “Vogliamo ricordarti così, tra le strade e gli spazi di Viverone a cui hai dedicato tempo, energie e competenze. Ci uniamo con profondo dolore a tutta la famiglia e alla comunità per la scomparsa di Germano Busca, presenza fondamentale per il nostro paese: una persona generosa, sempre pronta a mettersi a disposizione, capace di prendersi cura di Viverone con discrezione, impegno e grande senso di responsabilità. Ha donato il suo tempo libero e le sue competenze per sistemare e migliorare tanti spazi del paese, lasciando un segno concreto e duraturo del suo amore per la comunità”.