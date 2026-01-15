 / Basso Biellese

Basso Biellese | 15 gennaio 2026, 19:00

Viverone in lutto per la morte di Germano Busca, il ricordo: “Lasciato segno duraturo del suo amore per la comunità”

Viverone in lutto per la morte di Germano Busca, il ricordo: “Lasciato segno duraturo del suo amore per la comunità” (foto di repertorio)

Lutto nel comune di Viverone per la morte di Germano Busca, molto conosciuto in paese per le sue qualità morali e umani.

A ricordarlo, sui propri canali social, l'amministrazione comunale: “Vogliamo ricordarti così, tra le strade e gli spazi di Viverone a cui hai dedicato tempo, energie e competenze. Ci uniamo con profondo dolore a tutta la famiglia e alla comunità per la scomparsa di Germano Busca, presenza fondamentale per il nostro paese: una persona generosa, sempre pronta a mettersi a disposizione, capace di prendersi cura di Viverone con discrezione, impegno e grande senso di responsabilità. Ha donato il suo tempo libero e le sue competenze per sistemare e migliorare tanti spazi del paese, lasciando un segno concreto e duraturo del suo amore per la comunità”.

