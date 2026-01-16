Sant’Antonio Abate, a Sandigliano due fine settimana di festa e tradizione

Sandigliano si prepara a celebrare la 47ª Festa di Sant’Antonio Abate, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale, in programma sabato 17 e domenica 25 gennaio 2026. La manifestazione unisce momenti religiosi, convivialità e iniziative conviviali, rinnovando un legame fra il territorio e il mondo agricolo.

Il programma prende il via con il triduo dedicato a Sant’Antonio Abate, che si svolgerà presso la Villa Oratorio di Sant’Antonio: giovedì 15 gennaio e sabato 17 gennaio con momenti di preghiera alle 18.30, mentre venerdì 16 gennaio, alla stessa ora, è in calendario la Santa Messa con la benedizione del pane.

Il primo fine settimana culminerà sabato 17 gennaio con la tradizionale serata conviviale organizzata dalla Pro Loco e dai Priori, in programma dalle 19.30 in via Oropa 7. La cena sarà accompagnata da musica e intrattenimento: dalle 21.00 alle 23.00 spazio ai successi degli anni ’80 e ’90, seguiti dal cocktail party con DJ set fino all’1.00, con ingresso libero.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà domenica 25 gennaio, giornata che richiama la tradizione agricola del paese. Al mattino, a partire dalle 9.00, è previsto il ritrovo di trattori, mezzi di lavoro, carri e cavalli, con successivo corteo verso la chiesa parrocchiale accompagnato dalla banda musicale “Giuseppe Verdi”. Seguiranno la benedizione dei mezzi e degli animali e la Santa Messa di ringraziamento, con la tradizionale offerta dei frutti della terra e l’omaggio floreale agli agricoltori defunti. La festa proseguirà con il pranzo ufficiale presso il salone della Pro Loco.

Nel pomeriggio, i Priori presenteranno il tradizionale appuntamento gastronomico “Al Disnè d’la Festa”, con menù dedicato e prenotazione obbligatoria, affiancato da una proposta pensata anche per i più giovani.