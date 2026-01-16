 / Circondario

Vigliano, niente concerto all'Erios: serata annullata

Il concerto di Pugni, alias Lorenzo Pagni, cantautore toscano atteso all'Erios per la serata del 16 gennaio, è stata annullato. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Vigliano Biellese in una nota apparsa sul proprio sito web.

g. c.

