Vigliano, niente concerto all'Erios: serata annullata

Il concerto di Pugni, alias Lorenzo Pagni, cantautore toscano atteso all'Erios per la serata del 16 gennaio, è stata annullato. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Vigliano Biellese in una nota apparsa sul proprio sito web.
venerdì 16 gennaio
giovedì 15 gennaio
mercoledì 14 gennaio
