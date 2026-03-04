Biella, in piazza Vittorio Veneto 10 casette gratuite alla Pro Loco Biella Valle Oropa

 / Biella

Biella | 04 marzo 2026, 08:30

Il Comune di Biella ha formalizzato il protocollo d’intesa con l’APS Pro Loco Biella Valle Oropa per l’organizzazione e la gestione del “Mercatino nel Cuore di Biella”, che è stato in piazza Vittorio Veneto est dal 17 gennaio al 15 febbraio 2026. Al centro dell’intesa è la concessione a titolo gratuito di 10 casette in legno modello chiosco di proprietà comunale. Il beneficio economico riconosciuto alla Pro Loco è quantificato in 2.500 euro, cifra che viene registrata a bilancio come transazione non monetaria, con relativo accertamento in entrata e impegno di spesa, per garantire una corretta rappresentazione contabile dell’operazione.

La decisione era stata approvata con deliberazione di Giunta a metà gennaio e ora trova piena attuazione con la determinazione dirigenziale che regolarizza gli aspetti finanziari. L’iniziativa punta a valorizzare il centro cittadino, sostenere le attività locali e offrire un’occasione di aggregazione durante il periodo invernale.

