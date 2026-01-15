Polizia Locale, a Cossato oltre 3600 sanzioni nel 2025: ecco il bilancio annuale dei controlli

Sono 3693 le violazioni al codice della strada notificate nel corso del 2025 dalla Polizia Locale nel territorio di Cossato. Rispetto allo scorso anno, si assiste ad un incremento del 12 per cento. Di queste, 2211 sono per sosta vietata o mancato pagamento delle zone blu, a cui si aggiungono 621 per il disco orario non attivato e 387 per soste nei punti dedicati alle persone con disabilità, nei marciapiedi e nelle intersezioni delle strade.

Ulteriori dati arrivano dal Corpo di Polizia Locale, guidata dal comandante Davide Villanova, affiancato dal vice Andrea Rey e da 6 operatori in servizio: in particolare modo, tra le sanzioni accertate, figurano la mancata copertura assicurativa (6), l'omessa revisione (15), l'uso di apparecchi telefonici al volante (12), la guida con patente scaduta (70) e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in macchina (70). Sono 24 le sanzioni accessorie che prevedono il sequestro dei veicoli (6), le patenti ritirate (17) e il fermo dei veicoli (appena 1).

Sull'andamento generale dei sinistri rilevati, è pressoché costante negli ultimi anni: nel 2025 sono stati rilevati 20 incidenti, con 13 persone rimaste ferite. 32 le multe in totale tra controlli commerciali e altre situazioni amministrative. Infine, sono stati 829 i veicoli controllati nel 2025, con 93 postazioni di polizia e 109 sanzioni accertate a seguito di questa attività. Delle 3693 multe elevate, risultano pagate 2919: il 78 per cento delle sanzioni. L'importo accertato (con pagamento in misura ridotta), è di 274.644 euro ma quello incassato ammonta a quasi 160mila euro.

Tra le attività svolte dalla Polizia Locale non vanno certamente dimenticati gli accertamenti anagrafici, assieme a: la notifica degli atti (amministrativi e penali), la redazione delle ordinanze sulla viabilità stradale, i controlli edilizi (con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale), la vigilanza e il servizio di viabilità alla manifestazioni pubbliche o sportive.