Finto Tenente dei Carabinieri al telefono: sventante due tentate truffe agli anziani nel Cossatese

Due tentativi di truffa ai danni di persone anziane sono stati segnalati nella giornata di ieri mercoledì 14 gennaio nel Cossatese. In entrambi i casi, fortunatamente, le vittime non sono cadute nella trappola, riuscendo a sventare il raggiro prima che potesse andare a segno.

Secondo quanto ricostruito, i due episodi presentano modalità del tutto simili, tanto da far ipotizzare che le telefonate siano partite dalla stessa banda. In entrambi i casi, infatti, l’interlocutore si è spacciato per un Tenente dei Carabinieri, contattando telefonicamente le vittime e interrompendo poi la conversazione con la scusa di richiamare successivamente.

Le persone coinvolte, insospettite, hanno avuto la prontezza di contattare direttamente la caserma per verificare l’autenticità della chiamata. In uno dei due episodi, l’anziano è stato supportato anche da un familiare. Le verifiche hanno confermato che si trattava di un tentativo di truffa.

A seguito delle segnalazioni, l’Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli nella zona, inviando sul posto tre pattuglie: una del Nucleo Radiomobile di Cossato e due delle stazioni territoriali. L’ipotesi è che, come spesso accade in questo tipo di raggiri, vi fosse una persona incaricata delle telefonate e altri complici pronti a presentarsi di persona per ritirare denaro o oggetti di valore.

La presenza visibile delle pattuglie potrebbe aver scoraggiato i truffatori, che avrebbero desistito dal riprovare il colpo.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza della prudenza e della verifica immediata in caso di telefonate sospette, soprattutto quando chi chiama si presenta come appartenente alle forze dell’ordine.