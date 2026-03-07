Gaglianico: aperto il bando per assegnare 4 orti urbani

“In questi giorni è stato aperto un bando per assegnare 4 orti urbani lasciati liberi. Così facendo proseguiamo un progetto che è molto caro a questa amministrazione, nato nel 2019, cioè mettere a disposizione dei cittadini residenti un appezzamento di terreno di proprietà comunale, destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del nucleo familiare”. Lo annuncia il vicesindaco di Gaglianico Luca Mazzali.

E aggiunge: “Coltivare frutta e verdura in città fa bene all’ambiente e alle persone, aiuta a conservare la biodiversità, crea dei luoghi in cui si favoriscano momenti di socializzazione dov’è possibile incontrarsi, conoscersi e scambiarsi consigli all’aria aperta; in più può servire d’aiuto alle famiglie che possono auto-prodursi la verdura che consumano, con un risparmio economico e una qualità superiore del prodotto. Ogni orto (di circa 60 mq) è delimitato da una recinzione e dotato di un proprio contatore dell’acqua per l’irrigazione, per un complessivo di 24 unità.”

La domanda, redatta in carta semplice scaricabile dal sito internet del Comune oppure ritirata in forma cartacea presso l’Ufficio Segreteria, può essere presentata direttamente sempre all’ Ufficio Segreteria del Comune di Gaglianico in Via XX Settembre 10, o spedita all’indirizzo segreteria@comune.gaglianico.bi.it entro e non oltre il 21 marzo, alle 12.

Le domande inoltrate in tempi successivi alla data su indicata saranno esaminate, a condizione che siano rimasti appezzamenti disponibili, dopo l’assegnazione dei terreni a coloro che, avendone titolo, hanno presentato domanda nei termini utili. Informazioni per la partecipazione al bando potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria tel. 015 2546400.