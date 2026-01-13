A Borgosesia l'ultimo addio al professor Alessandro Orsi

Si terrà a Borgosesia l'ultimo saluto al professor Alessandro Orsi, punto di riferimento del mondo scolastico e culturale della Valsesia e dell'alta Valsessera, mancato ieri mattina, 12 gennaio, all'affetto dei suoi cari. Aveva 76 anni. Come riportato dall'Impresa Funebre Badarello, la cerimonia di addio sarà a Borgosesia alle 10 di giovedì 15 gennaio ai giardini pubblici, a pochi passi dal Municipio. Sono previsti interventi di associazioni e rappresentanti della società civile.
