A Borgosesia l'ultimo addio al professor Alessandro Orsi

Aveva 76 anni, sono previsti interventi di associazioni e rappresentanti della società civile.

Si terrà a Borgosesia l'ultimo saluto al professor Alessandro Orsi, punto di riferimento del mondo scolastico e culturale della Valsesia e dell'alta Valsessera, mancato ieri mattina, 12 gennaio, all'affetto dei suoi cari. Aveva 76 anni. Come riportato dall'Impresa Funebre Badarello, la cerimonia di addio sarà a Borgosesia alle 10 di giovedì 15 gennaio ai giardini pubblici, a pochi passi dal Municipio. Sono previsti interventi di associazioni e rappresentanti della società civile. 

 Alessandro Orsi, il dolore della scomparsa. Un amico lo ricorda: “Memoria storica della Resistenza dell'Alto Piemonte” - 12-01-26 18:30
 Biella, il PD ricorda il professor Orsi: “Ha preservato i valori di libertà, democrazia e giustizia” - 12-01-26 12:00
 Addio Alessandro Orsi, simbolo di cultura e punto di riferimento della scuola - 12-01-26 10:20

