Addio Alessandro Orsi, simbolo di cultura e punto di riferimento della scuola

Il mondo della cultura è in lutto: nelle scorse ore è mancato all'affetto dei suoi cari il professor Alessandro Orsi, figura di riferimento dell’educazione e della cultura valsesiana.

Classe 1949, originario di Crevacuore, per oltre quarant’anni ha prestato servizio nella scuola prima come docente di letteratura italiana e storia poi come dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero "G. Pastore" di Varallo Sesia e "Soldati” di Gattinara. Cultore della memoria storica, appassionato di musica, montagna, ha sempre diffuso conoscenza, educazione e senso civico.

Oltre allo studio, ha realizzato molti libri e saggi e dedicato la sua vita anche all'impegno civile: è stato infatti consigliere dell’Istituto per la Storia della Resistenza dal 1986 al 1996 e dal 2016. Questo il loro ritratto condiviso sul sito web: “Si occupa di storia, istruzione, turismo, musica, ha scritto testi e introduzioni per volumi di storia, fotografie, cucina, montagna, per filmati, tesi a diffondere la conoscenza degli aspetti storici, culturali, gastronomici delle nostre valli. Ha collaborato con giornali e riviste, partecipato alle attività di associazioni a favore del territorio valsesiano, degli ideali dell’area progressista, dell’educazione scolastica e della solidarietà. È presidente dell’Anpi sezione di Borgosesia e consigliere dell’Anffas Valsesia. Storico, scrittore, divulgatore di cultura legata alla memoria storica, studioso anche di storia della musica collegata alle vicende storiche del nostro Paese, in particolare quelle degli anni sessanta”.

Una personalità di spicco, tanto che solo pochi mesi fa era apparso nella copertina del mese di ottobre 2025, riportata su Valsesianotizie.it (leggi qui). Ai suoi familiari possa giungere la nostra vicinanza in questo momento di dolore.