Valdilana, aperte le preiscrizioni al Micronido di Valle Mosso

Sono ufficialmente aperte le preiscrizioni per il Micronido di Valle Mosso, dedicato ai bambini da 0 a 3 anni per l'anno educativo 2026/27. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Valdilana sui propri canali social.

Inoltre, c’è tempo fino al 31 maggio 2026 per presentare la domanda, compilata su modulo disponibile sul sito web del Comune. Il documento può essere consegnato all’Ufficio Asilo Nido (su appuntamento 015.7592210) oppure inviato via email a servizi.valdilana@ptb.provincia.biella.it

Al termine delle preiscrizioni verrà stilata la graduatoria per l’anno educativo 2026/27 e le famiglie riceveranno comunicazione sull’esito della domanda. Sul sito comunale sono disponibili anche il regolamento del servizio, assieme a criteri e punteggi per la graduatoria. Per informazioni o supporto nella compilazione della domanda si può contattare il numero: 015.7592210.



