Mongrando, il Comune cerca “nonni vigili”

A Mongrando arriva un'occasione per mettersi alla prova a favore della propria comunità. Il Comune sta cercando, infatti, nuove figure che ricopriranno il ruolo di nonno vigile.

“Serve solo un po’ di tempo e disponibilità da dedicare agli altri – riporta l'amministrazione - Aiuterai i bambini ad entrare e uscire in sicurezza davanti alle scuole o accompagnandoli nel giro dello scuolabus. Insomma, sarai un punto di riferimento per la cittadinanza. L'impegno è totalmente flessibile. Per informazioni: Ufficio Istruzione al numero 015.666262, interno 3”.