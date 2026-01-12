A Graglia c'è lo spazio compiti in biblioteca per gli alunni

Dal 13 gennaio, dalle 14 alle 16, sarà attivo a Graglia lo spazio compiti in biblioteca. Ogni martedì pomeriggio i ragazzi di 5° elementare e delle scuole medie potranno accedere nella struttura per un numero massimo di 8 partecipanti. Per informazioni e adesioni: 347.8452343.
