Valle Elvo | 12 gennaio 2026, 08:10

A Graglia c'è lo spazio compiti in biblioteca per gli alunni

graglia compiti

A Graglia c'è lo spazio compiti in biblioteca per gli alunni (foto di repertorio)

Dal 13 gennaio, dalle 14 alle 16, sarà attivo a Graglia lo spazio compiti in biblioteca. Ogni martedì pomeriggio i ragazzi di 5° elementare e delle scuole medie potranno accedere nella struttura per un numero massimo di 8 partecipanti. Per informazioni e adesioni: 347.8452343.

g. c.

