Musica, pubblico e tanta allegria: il Gran Ballo di Carnevale conquista Pray

Pubblico delle grandi occasioni a Pray per il Gran Ballo di Carnevale, andato in scena nella serata di ieri, 10 gennaio, al Polivalente. Presenti moltissime coppie, giovani e famiglie che, in allegria, hanno danzato sulle note dei Blue Dream. L'evento è stato curato dai Comitati di Crevacuore e Sant'Anna, in collaborazione con la Pro Loco di Pray.
domenica 11 gennaio
sabato 10 gennaio
venerdì 09 gennaio
giovedì 08 gennaio
