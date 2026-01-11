 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 11 gennaio 2026, 16:15

Musica, pubblico e tanta allegria: il Gran Ballo di Carnevale conquista Pray

Pubblico delle grandi occasioni a Pray per il Gran Ballo di Carnevale, andato in scena nella serata di ieri, 10 gennaio, al Polivalente. Presenti moltissime coppie, giovani e famiglie che, in allegria, hanno danzato sulle note dei Blue Dream. L'evento è stato curato dai Comitati di Crevacuore e Sant'Anna, in collaborazione con la Pro Loco di Pray.

g. c.

