ASL Biella, a Cossato 4 incontri con la medicina di prossimità: ecco dove saranno

A Cossato sono in programma 4 incontri con la medicina di prossimità. Il progetto, realizzato dall’Ospedale di Biella-ASLBI, in collaborazione con l’INMP - Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà, punta a ridurre le disuguaglianze di salute, con un intervento specifico erogato attraverso un’unità mobile coordinata dalla figura dell’infermiere di famiglia e comunità.

Un’iniziativa sostenuta e patrocinata dal Comune. L’ASL di Biella ha individuato 4 momenti nel mese di gennaio in cui far stazionare il camper attrezzato, in differenti località della città.

Si inizia domani, 12 gennaio, dalle 10 alle 16, in piazza Croce Rossa; si prosegue il 13 (dalle 10 alle 16 in frazione Lorazzo, nel parcheggio dell'asilo nido comunale), il 14 (dalle 10 alle 16 in via Milano 20, nei pressi della Scuola Primaria Masseria), e il 15 (dalle 10 alle 16 in via Spolina 60, a due passi dalla Chiesa del Convento Francescano).

Tra le attività offerte ai cittadini dagli infermieri di famiglia e comunità vi sono: rilevazione parametri vitali come pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno; informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; educazione sanitaria al paziente e al caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica; prevenzione degli incidenti domestici.