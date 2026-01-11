Valdilana, nuova sede per il CAI Trivero: sarà al Centro Zegna

Con l'arrivo del nuovo anno arrivano grosse novità per il CAI Trivero. I membri della sezione, infatti, hanno ora una nuova sede: si trova ora al Centro Zegna, nei locali della biblioteca in via G. Marconi 36.

“Avevamo chiesto al Comune se avesse a disposizione dei locali più ampi, visto che a Guala eravamo allo stretto – spiega il presidente Massimo Biasetti - Dopo la fusione con la sezione di Mosso siamo quasi 900 soci. Per ora condividiamo i locali con la biblioteca che, nel prossimo futuro, verrà trasferita al Cerino Zegna. La sala sarà comunque sempre a disposizione a chi ne farà richiesta per incontri, eventi, come è attualmente. Questa è una decisione che abbiamo accolto con grande entusiasmo e ringraziamo il Comune per questa scelta che riconosce l’importanza e il ruolo del CAI a Valdilana. È già attiva la segreteria: chi vuole trovarci e fare, o rinnovare, l’iscrizione ci trova il venerdì sera nella nuova sede”.

Intanto, proseguono le attività del CAI con le scuole: nelle scorse settimane diversi giovani del GAS (Gruppo Alpinistico Scolastico) hanno preso parte con entusiasmo a due memorabili giorni di trekking al Grauson. Per il 2026 hanno aderito circa 90 ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo.