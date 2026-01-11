Mongrando, incidente nella notte: auto sbanda e finisce contro guardrail

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale, avvenuto in maniera autonoma nella notte appena trascorsa nel comune di Mongrando.

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe sbandato per cause al vaglio delle forze dell’ordine e avrebbe colpito un muro e un guardrail riportando seri danni alla carrozzeria.

Sul posto sono giunti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi, assieme al personale sanitario del 118 per la prima assistenza al conducente. Non sono note, al momento le sue condizioni di salute.