Tradizione e comunità a Verrone, la Festa del Ringraziamento unisce passato e presente (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

“Momenti come questi sono importanti: si rinnovano gli usi e le tradizioni dei nostri territori, oltre a radunare generazioni diverse tra loro e mezzi antichi e moderni”. Parola del Gruppo Agricoltori e Carrettieri di Benna, Massazza, Verrone e Villanova Biellese che, come ogni anno, realizza la Festa del Ringraziamento nel basso Biellese.

Per l'edizione 2026 le comunità dei paesi, assieme alle amministrazioni comunali, si sono date appuntamento questa mattina, 11 gennaio, in piazza Alpini d'Italia, per la cerimonia di benedizione dei veicoli agricoli, con sfilata degli stessi lungo le vie del paese.

Alle 11 è in programma nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio degli agricoltori e dei carrettieri defunti, con offerta finale dei doni della nostra terra. La giornata si concluderà con il pranzo finale delle 13 presso l'oratorio Don Bosco di Verrone.