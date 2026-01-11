 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 11 gennaio 2026, 08:40

Conto alla rovescia per la ciaspolata sotto le stelle al Bocchetto Sessera

Conto alla rovescia per la ciaspolata sotto le stelle al Bocchetto Sessera (foto di repertorio)

Conto alla rovescia per la ciaspolata sotto le stelle al Bocchetto Sessera (foto di repertorio)

Sabato prossimo, 17 gennaio, nuovo appuntamento dedicato a chi ama vivere la montagna in modo lento e suggestivo. Torna, infatti, la ciaspolata sotto le stelle, un’esperienza che unisce l’attività all’aria aperta al fascino della montagna d’inverno, quando il silenzio e la luce della notte trasformano il paesaggio. Il ritrovo è previsto all’imbrunire, alle 17.30, presso Monticchio Camere e Sport in località Bocchetto Sessera, per la distribuzione del materiale necessario. In base alle condizioni del manto nevoso verranno fornite ciaspole o ramponi.

Alle 18.30 si terrà il briefing con gli accompagnatori, seguito dalla partenza della ciaspolata alle 19. Il percorso si sviluppa lungo un tracciato facile e per lo più pianeggiante, in direzione Alpe Moncerchio, fino a raggiungere la pista da sci Cerchio, dove è prevista la distribuzione di tè caldo per tutti i partecipanti. Durante l’escursione, camminando sotto il cielo stellato, sarà possibile ammirare i boschi innevati illuminati dal riflesso della luna e delle stelle, immersi in un’atmosfera ovattata che caratterizza le notti d’inverno in Oasi Zegna.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore