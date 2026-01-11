Conto alla rovescia per la ciaspolata sotto le stelle al Bocchetto Sessera

Sabato prossimo, 17 gennaio, nuovo appuntamento dedicato a chi ama vivere la montagna in modo lento e suggestivo. Torna, infatti, la ciaspolata sotto le stelle, un’esperienza che unisce l’attività all’aria aperta al fascino della montagna d’inverno, quando il silenzio e la luce della notte trasformano il paesaggio. Il ritrovo è previsto all’imbrunire, alle 17.30, presso Monticchio Camere e Sport in località Bocchetto Sessera, per la distribuzione del materiale necessario. In base alle condizioni del manto nevoso verranno fornite ciaspole o ramponi.

Alle 18.30 si terrà il briefing con gli accompagnatori, seguito dalla partenza della ciaspolata alle 19. Il percorso si sviluppa lungo un tracciato facile e per lo più pianeggiante, in direzione Alpe Moncerchio, fino a raggiungere la pista da sci Cerchio, dove è prevista la distribuzione di tè caldo per tutti i partecipanti. Durante l’escursione, camminando sotto il cielo stellato, sarà possibile ammirare i boschi innevati illuminati dal riflesso della luna e delle stelle, immersi in un’atmosfera ovattata che caratterizza le notti d’inverno in Oasi Zegna.