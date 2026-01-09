Conto alla rovescia in Valsessera per il Gran Ballo di Carnevale. È in programma alle 21.30 di sabato 10 gennaio al Polivalente di Pray. L'iniziativa, che vedrà l'esibizione dei Blue Dream, è curata dai Comitati di Crevacuore e Sant'Anna.
