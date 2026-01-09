 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 09 gennaio 2026, 07:30

Conto alla rovescia in Valsessera per il Gran Ballo di Carnevale

Conto alla rovescia in Valsessera per il Gran Ballo di Carnevale (foto di repertorio)

Conto alla rovescia in Valsessera per il Gran Ballo di Carnevale (foto di repertorio)

Conto alla rovescia in Valsessera per il Gran Ballo di Carnevale. È in programma alle 21.30 di sabato 10 gennaio al Polivalente di Pray. L'iniziativa, che vedrà l'esibizione dei Blue Dream, è curata dai Comitati di Crevacuore e Sant'Anna. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore