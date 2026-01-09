Villa Cridis tra fasto e decadenza: presentato il nuovo libro di Ariela Tasca FOTO

Uscirà a breve l’ottavo libro di Ariela Tasca, interamente dedicato a Villa Cridis, nota villa abbandonata situata a Ronco di Cossato. Il volume, intitolato "Villa Cridis. Il suo fasto fu pari alla sua decadenza", racconta la storia della dimora e della famiglia Cridis, ormai estinta, intrecciando memoria storica, immagini e suggestioni legate al luogo.

Villa Cridis è tristemente famosa per le leggende che nel tempo si sono create attorno ai suoi antichi proprietari. Gli ultimi membri della famiglia vivevano a Torino, ma trascorrevano i mesi estivi nella villa di Ronco. Dalla fine degli anni Ottanta, quando Rosetta Cridis, ormai avanti con gli anni, smise di villeggiare nella dimora di famiglia, l’edificio è entrato in uno stato di abbandono. Negli anni successivi la villa è stata depredata e danneggiata da sciacalli e vandali; nonostante ciò, conserva ancora oggi il fascino dell’abbandono e della decadenza che l’ha resa oggetto di racconti e curiosità.

Il libro propone un viaggio a ritroso nel tempo, alla riscoperta della famiglia e del passato della villa, attraverso un’accurata ricerca storica. Il volume è arricchito da oltre duecento immagini, attuali e d’epoca: molte fotografie storiche, gentilmente fornite dai discendenti, mostrano Villa Cridis nel suo antico splendore e ritraggono i membri della famiglia oltre cento anni fa.

Per maggiori informazioni: hensete@libero.it