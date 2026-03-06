Graglia: Susanna Raineri vince il premio "Lettera a San Valentino" FOTO

In un’epoca segnata da un crescente individualismo, dove la condivisione profonda sembra talvolta soccombere alla fretta, c’è chi sceglie ancora di mettere a nudo il cuore attraverso la scrittura. Lo hanno dimostrato gli oltre 420 autori che hanno partecipato all'edizione di quest'anno del premio “Lettera a San Valentino”, un appuntamento che si conferma barometro dei sentimenti e delle emozioni più autentiche.

A trionfare in questa edizione così partecipata è stata Susanna Raineri, autrice poliedrica e anima attiva della vita culturale del territorio. La sua poesia, “Luci tra le note”, ha saputo distinguersi tra la mole imponente di elaborati pervenuti alla segreteria, conquistando la commissione giudicatrice composta da G. A. Campra, Marco Astrua e Patrizia Bartolommei.

Il componimento della Raineri è un inno alla capacità dell'amore di "distogliere" dal frastuono del quotidiano. Usando l'atmosfera dei vecchi dischi e la dolcezza delle rime, l'autrice racconta quanto sia importante oggi sapersi dedicare agli altri per non restare soli in un mondo moderno che isola.

La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 1° marzo, nel suggestivo scenario del Casolare Reale Alta Valle dell'Elvo, a Graglia. Tra le 16 e le 18, i poeti della provincia si sono ritrovati per celebrare il valore del legame e del sentimento in un’atmosfera densa di emozione. La manifestazione si è poi conclusa con un momento conviviale, grazie al rinfresco curato dall'Hortus Otii.

Per Susanna Raineri, originaria di Candelo e nota anche per la sua dedizione al volontariato e per il suo amore per la pittura ispirata ai maestri dell'impressionismo, questo primo premio assoluto è l’ennesimo traguardo di un percorso iniziato a soli 13 anni. Un successo che la spinge sempre più verso il suo sogno nel cassetto: unire la potenza della sua parola scritta alle note della musica italiana, trasformando le sue poesie in canzoni da ascoltare, magari proprio su quel giradischi che ha ispirato i suoi versi vincenti.