Biella, il Comune lancia la raccolta Art Bonus per il sipario del Teatro Sociale Villani

Il Comune di Biella con Art Bonus lancia una nuova iniziativa rivolta a cittadini, imprese e associazioni per sostenere il restauro del sipario storico del Teatro Sociale Villani, opera di grande valore artistico e identitario per la città.

Realizzato alla fine del XIX secolo su tela di 70 mq e raffigurante Pietro Micca nel gesto eroico di accendere le micce durante l’assedio di Torino del 1706, il sipario rappresenta un patrimonio culturale di eccezionale importanza e simbolo di eroismo biellese.

L'intervento di restauro è già in corso e la raccolta fondi mira a coprire l'importo di 53.680,00 €. Nel dettaglio si sta intervenendo alla pulitura del film pittorico, al consolidamento del tessuto, al risanamento delle cuciture e della foderatura, attualmente in fase di conservazione conservativa.



La campagna di raccolta fondi avviata dal Comune di Biella è attiva tramite Art Bonus, l’incentivo fiscale del Ministero della Cultura che consente a chi effettua una erogazione liberale in favore del patrimonio culturale pubblico di ottenere un credito d’imposta pari al 65 % dell’importo donato, sia alle persone fisiche sia alle imprese, secondo la normativa nazionale.

Il Comune sottolinea come siamo ammesse anche donazioni minime (es. 5–10 €).

Per partecipare alla raccolta fondi Art Bonus per il restauro del sipario storico del Teatro Sociale Villani:

• effettua un bonifico bancario intestato a Comune di Biella IBAN: IT60Y0200822310000104156509

• indica nella causale: Art Bonus – Comune di Biella – Sipario storico Teatro Sociale di Biella

Tutti i dettagli sull’intervento, sulle modalità di adesione e sulla normativa Art Bonus sono disponibili sulla pagina ufficiale del progetto su ArtBonus.gov.it.

Volontà del Comune è quella di restituire al sipario la sua bellezza al fine di tutelare la memoria storica, valorizzare il patrimonio artistico e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. "Con il progetto di restauro, il sipario tornerà protagonista nella nuova vita del Teatro Sociale Villani che, al termine dei lavori, riaprirà al pubblico con la sua ricca programmazione culturale. Rialziamo il sipario. Insieme", scrive il Comune.