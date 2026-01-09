 / Cossato e Cossatese

Quaregna Cerreto, elementari chiuse per tre giorni

L’attività scolastica potrà riprendere al termine delle verifiche tecniche all'impianto di riscaldamento

La scuola primaria “A. Avogadro” a Quaregna Cerreto resterà chiusa nelle giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio 2026 a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. Lo ha disposto il sindaco attraverso un'ordinanza nella scuola si legge che il provvedimento si è reso necessario dopo che, nella giornata dell’8 gennaio, è stata segnalata all’Amministrazione comunale una temperatura interna alle aule particolarmente bassa, intorno ai 16 gradi centigradi. Nonostante l’intervento del responsabile dell’impianto, non è però stato possibile aumentare la temperatura a causa di un malfunzionamento del sistema di riscaldamento.

Il progettista dell’impianto, contattato dal Comune, ha confermato la disponibilità a intervenire immediatamente, precisando però che, una volta effettuate le riparazioni, sarà necessario un periodo di monitoraggio e verifica per accertare il corretto funzionamento del sistema. Durante questa fase non è possibile garantire un riscaldamento adeguato degli ambienti scolastici.

Considerate le attuali condizioni meteo e l’impossibilità di predisporre sistemi di riscaldamento alternativi, nemmeno provvisori, l’Amministrazione ha dunque ritenuto opportuno sospendere temporaneamente le attività didattiche per tutelare la salute e il benessere degli alunni, del personale docente e non docente.

La chiusura riguarda sia le lezioni del mattino sia le attività extrascolastiche pomeridiane. L’ordinanza è stata notificata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Valdengo, che provvederà a informare le famiglie e il personale. Il provvedimento sarà inoltre pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e trasmesso agli enti competenti, tra cui Prefettura, Polizia Municipale, Ufficio Tecnico comunale, Carabinieri e servizio di trasporto scolastico.

L’attività scolastica potrà riprendere al termine delle verifiche tecniche, una volta accertato il pieno e sicuro funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

s.zo.

