CRONACA | 06 marzo 2026, 09:52

Cossato, ragazzo aggredito davanti a un locale

Cossato, ragazzo aggredito davanti a un locale - Foto di repertorio

Gli tira un pugno sul volto, la ragazza è probabilmente ubriaca.

Un ragazzo del ’96, nella giornata di giovedì 5 marzo, ha riferito alle forze dell’ordine di essere stato aggredito da una ragazza del 2003, in via Martiri della Libertà, a Cossato. 

All’esterno di un locale si stava intrattenendo a parlare con alcune persone quando giovane donna, visibilmente ubriaca, dopo aver sentito dire che non stava nemmeno in piedi, si è avvicinata tirandogli un pugno al volto.

La questione si è così conclusa e nonostante l’intervento dei Carabinieri non risulta, per il momento, alcuna denuncia.

G. Ch.

