Giornata nera sulle strade biellesi: raffiche di incidenti, feriti e un denunciato

È stata poi trasportata in ospedale una delle due conducenti, rimaste coinvolte ieri mattina, alle 12, nel frontale tra due veicoli sulla SP 113, nel comune di Portula. Soccorsa dal 118, è stata poi trasportata all'ospedale di Borgosesia in codice verde. La strada è rimasta chiusa fino alla completa rimozione delle auto. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Bioglio e i Vigili del Fuoco di Ponzone.

Non è stato l'unico sinistro della giornata del 7 gennaio: poco prima, alle 11, altri due mezzi si sono scontrati a Vigliano Biellese: anche in questo caso si registra un ferito, accompagnato al Pronto Soccorso in codice verde. A Biella, invece, nella tarda mattinata, altro incidente alla rotonda tra via Carso e via Piave senza conseguenze gravi per i guidatori.

Infine, a Netro, dopo le 17.30, un'automobilista ha segnalato la presenza di un trattore che avrebbe proceduto a zig zag, in contromano, lungo la strada per Donato. Inoltre, stando alle prime ricostruzioni, sembra che abbia urtato anche un veicolo in sosta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, in breve tempo, sono riusciti a rintracciare l'uomo al volante del mezzo agricolo. Sottoposto agli accertamenti di rito, sarebbe stato trovato con la patente di guida revocata: molto probabilmente verrà deferito e il mezzo posto sotto sequestro.

Sempre ieri erano stati riportati in precedenti articoli altri sinistri a Cossato e Viverone.