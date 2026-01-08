Biella, fallito furto al supermercato: due giovani in Questura

Intervento del personale di Polizia nella serata di ieri, 7 gennaio, all'Esselunga di Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, confermati da alcuni testimoni presenti, due giovani di origine straniera avrebbero tentato di allontanarsi dalle casse con alcuni prodotti ma sarebbero stati notati e, in seguito, fermati dal personale di vigilanza che ha subito allertato il 112. Inoltre, sembra che abbiano iniziato a consumare alcuni generi alimentari all'interno del centro commerciale.

Una volta sul posto, gli agenti hanno proceduto a identificare i due uomini (già noti alle forze dell'ordine) che, in alcuni momenti, avrebbero tenuto un atteggiamento poco collaborativo nel corso degli accertamenti. Alla fine, sono stati condotti negli uffici della Questura per le verifiche di rito: ora, con ogni probabilità, verranno denunciati per furto aggravato.