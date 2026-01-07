Allegria e brindisi in compagnia, a Valdilana l’Associazione Delfino saluta il Natale e l’Epifania

Clima di festa tra i volontari dell'Associazione Delfino. Tra Natale e Epifania in molti hanno preso parte ai momenti conviviali della realtà di Valdilana. Alla festa degli auguri erano presenti 60 persone che hanno brindato al lieto appuntamento di fine dicembre, contrassegnato da tanta allegria e voglia di stare insieme. Identico copione anche per la giornata del 6 gennaio, dove le Befane sono arrivate a Baltigati, come riportato sui canali social dell'associazione biellese. Un bel momento di ritrovo con musica, balli e apericena per concludere degnamente le festività.
