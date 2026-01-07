Lessona, a Crosa arrivano i Re Magi e... la Befana

Terminate le festività natalizie a Crosa, nel comune di Lessona, con l’arrivo dei Re Magi il giorno dell’Epifania. Quest’anno a rappresentarli sono stati Guido Bodoni, Ermanno Cagnoni e Andrea Giacon. Al termine della Santa Messa, sul sagrato della chiesa, la Befana ha accolto i presenti offrendo la tradizionale calza riempita di dolci.