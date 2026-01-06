E oggi arriva la Befana.....ma...esattamente dove?

La Befana oggi torna a Vigliano Biellese con tante calze piene di dolcetti per i più piccoli. Sarà un momento magico per iniziare insieme il nuovo anno con gioia e tradizione, come riporta la Pro Loco sui propri canali social. L'appuntamento è dalle 10 alle 12 di oggi martedì 6 gennaio nei locali della sede dell'associazione, situata in via Largo Stazione 14. Sempre oggi a partire dalle ore 14:30, è in programma anche la Festa della Befana presso l’oratorio di Miagliano.

A Coggiola torna a grande richiesta la Super Tombolata Avrà luogo alle 15.30 nei locali dell'Asilo Don Fava di Granero, nel comune di Coggiola. Ci sarà anche la musica con AnnaeMike Livemusic.

A Biella “Ar…Riva la Befana”, in Piazza San Giovanni Bosco, dedicato a bambini, famiglie e cittadini. La giornata prenderà il via dalle ore 10.00 con la Città del Market in via Italia e l’esposizione di moto.

E al presepe gigante di Marchetto al pomeriggio La Befana al Presepe distribuirà dolcetti ai bambini presenti.

Il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo APS ETS organizza invece la 45° edizione della tradizionale Festa del Pan e Vin, che si terrà presso il Centro Sportivo di Via Libertà 30, “per trascorrere tutti insieme una giornata in amicizia, fratellanza ed allegria come il nostro Lino Lava e i suoi amici conterranei di Meolo e Monastier hanno organizzato con noi in tutti questi anni” spiegano gli organizzatori.

A Occhieppo Superiore sarà un pomeriggio dedicato alla Befana a Villa Mossa a partire dalle 16.

È in programma un nuovo appuntamento dedicato alla famiglia, realizzato dagli Amici dei Presepi di Callabiana. Dalle 15.30 di oggi martedì 6 gennaio, nella sede della Pro Loco di Camandona (in frazione Falletti), avranno luogo attività ludiche assieme alla distribuzione di doni per tutti i bambini presenti.

Sarà dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana il tradizionale Concerto dell'Epifania della Banda Musicale Giovanile Anbima APS Biella diretta dal maestro Riccardo Armari e organizzato, sin dal 2011, dal Lions Biella Bugella Civitas. La serata musicale si svolgerà per il terzo anno consecutivo al Teatro Comunale di Cossato con inizio alle 21 e sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Presenteranno l'evento Riccardo Alberto, Luisa Nuccio e Irene Mosca. Sempre a Cossato, come tradizione, arriverà la BEFANA in Croce Rossa Italiana di Cossato, per le ore 16:00 e in attesa del suo arrivo, per i bambini (e non solo), il Gruppo Volontari dei Vigili del Fuoco di Ponzone, sarà presente con alcuni mezzi, così si avrà occasione di vedere l’attrezzatura a bordo e per i bambini provare l’ebrezza di salire su un camion, usare una lancia, ecc.

Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, è in programma l’ultimo giorno di eventi a Viverone, con la presenza della Befana, che accoglierà grandi e piccoli nell’area verde lungo lago, in zona Punta Becco. L’appuntamento è fissato dalle 10:30 alle 18:00.

Anche a Pralungo è stato un mese di dicembre ricco di iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità nel periodo delle festività. E il calendario di appuntamenti si concluderà oggi martedì 6 gennaio con un evento dedicato alla festa dell’Epifania: a partire dalle 15, in frazione Zerbola, verranno preparate e distribuite al pubblico le frittelle di mele e dei dolci per i più piccoli, così da salutare l'ultimo degli eventi in programma.

A Masserano l’Associazione Genitori Sempre di Masserano, con il patrocinio del Comune di Masserano, organizza l’evento “Arriva la Befana!”. Sarà un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli anche quello in programma a Ponzone-Valdilana in occasione dell’Epifania. I Vigili del Fuoco Volontari di Trivero – Ponzone annunciano l’arrivo della Befana martedì 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 14.30, presso il Cine-Teatro O. Giletti.