Cossato, "L'intelligenza artificiale nel mondo del cinema": appuntamento a Villa Ranzoni

Giovedì 15 gennaio, alle ore 18.30, la Villa Ranzoni ospiterà, presso la Sala Eventi, l’incontro “L’intelligenza artificiale nel mondo del cinema”. L’appuntamento si terrà a Cossato e l’ingresso sarà libero.

L’iniziativa propone uno studio dedicato a come l’intelligenza artificiale abbia influenzato il cinema, sia sotto il profilo estetico e narrativo sia in ambito produttivo. L’analisi non si concentra solo sugli sviluppi più recenti, ma ripercorre il tema fin dalle sue origini, quando il cinema ha iniziato a interrogarsi sul concetto di coscienza artificiale.

Il laboratorio di analisi filmica è a cura di Riccardo Poma e si svolgerà presso l’Area Eventi di Villa Ranzoni, in via Ranzoni 24. Un momento di approfondimento aperto al pubblico.