A Biella torna il Concerto degli Auguri: appuntamento nella chiesa di San Cassiano FOTO

Domenica 11 gennaio, alle ore 16.00, la Chiesa Parrocchiale di San Cassiano ospiterà il Concerto degli Auguri, inserito nel programma Natale in Riva 2025. L’evento vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica Biellese, diretta dal Manuele Filisetti.

Fondata nel 1971 dal maestro Emilio Straudi, l’Orchestra è una realtà musicale storica del territorio. In oltre cinquant’anni di attività ha realizzato più di 200 concerti nel Biellese e nelle province limitrofe, proponendo programmi che spaziano dalla musica barocca al romanticismo, includendo opere e operette, con particolare attenzione alla tradizione viennese.

I concerti dell’Orchestra sono sempre a ingresso gratuito, con l’obiettivo di rendere la musica accessibile a tutti e di offrire spazio anche ai giovani musicisti. Attualmente l’organico è composto da circa venticinque elementi tra archi e legni, provenienti dal Biellese e dalle zone limitrofe.

Il Concerto degli Auguri si svolge con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e rappresenta un momento di condivisione musicale aperto alla comunità, nel clima delle festività natalizie.