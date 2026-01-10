BotaniCAST, al via la seconda stagione del podcast del Giardino Botanico di Oropa

BotaniCAST, il podcast che racconta storie di piante (probabilmente a loro insaputa) è giunto alla seconda stagione. Nell’ultimo episodio della serie “Ma tu, le piante, le vedi?”, disponibile da venerdì 9 gennaio, indagheremo, dalle colorate stelle di Natale alle spezie usate per preparare il brûlé, le piante della tradizione natalizia. Sì, perché mai come durante il Natale le piante imperversano ovunque. Mentre alcune di queste sono un elemento fondamentale dell'inverno da migliaia di anni, come il muschio per il presepe, l’agrifoglio e l’abete, altre, come le spezie, sono un'aggiunta molto più recente alle nostre celebrazioni, come vedremo anzi, sentiremo dalla voce del divulg-attore Angelo Alberta, il Cicerone con il quale indagheremo sull'intelligenza delle piante, risolveremo crimini, scopriremo come inviare semi nello spazio o come imparare la stregoneria: preparatevi a rimanere sbalorditi dal potere delle piante! In ogni episodio ascolterete storie affascinanti sulle piante e sulla scienza e l'orticoltura all'avanguardia che servono per salvarle.

BotaniCAST è un podcast autoprodotto dal Giardino Botanico di Oropa, ideato e realizzato da Fabrizio Bottelli con Maria Luisa Pedullà, Laura Tamburelli, Alessio Vaccari e con la straordinaria partecipazione dell'educ-attore Claudio Callegari come voce narrante.

Lo si può ascoltare sulle piattaforme che preferite (ma anche sulle altre) oppure direttamente sul sito del Giardino Botanico di Oropa (www.gboropa.it).

I 25 anni della Newsletter Post-it

All’inizio si chiamava GardeNews, era un semplice foglio fronte/retro stampato e distribuito alla biglietteria del Giardino, poi mandato in formato pdf via mail ai (pochi) appassionati che lo richiedevano. La prima uscita di GardeNews risale al maggio 2001, appena due anni dopo la nascita ufficiale del Giardino. Allo stesso anno bisogna riferire la pubblicazione del sito web: www.gboropa.it.

Dopo qualche anno, complice l’avanzare della tecnologia nella comunicazione, è nato Post-it, anche lui inviato per email e leggibile online sul sito.

Via via che passava il tempo, il pubblico è cresciuto (certo, con alti e bassi) sino agli attuali 1500 iscritti, a cui si dovrebbero aggiungere quelli che lo leggono online a nostra insaputa, magari occasionalmente. Rileggendo l’editoriale di presentazione del numero 1, ci si rende conto che le premesse che giustificarono l’iniziativa, la necessità di implementare la comunicazione esterna di Orti e Giardini Botanici, sono valide ancora oggi: e questo, anche se ci intristisce un po’, è quello che ci sprona a continuare a comunicare la botanica e la scienza.