A Coggiola torna la Super Tombolata dell'Epifania

Visto il successo dello scorso anno, torna a grande richiesta la Super Tombolata dell'Epifania. Avrà luogo alle 15.30 di martedì 6 gennaio nei locali dell'Asilo Don Fava di Granero, nel comune di Coggiola. Ci sarà anche la musica con AnnaeMike Livemusic. È in programma anche l’arrivo della Befana con una golosa merenda per tutti. Un pomeriggio di festa, divertimento e sorrisi per grandi e piccini.
In Breve
domenica 04 gennaio
sabato 03 gennaio
venerdì 02 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
La tradizione si rinnova, a Biella torna la Fagiolata Benefica della Croce Rossa
Gusto, tradizione e solidarietà si incontrano domenica prossima, 11 gennaio, in occasione della...