A Coggiola torna la Super Tombolata dell'Epifania

Visto il successo dello scorso anno, torna a grande richiesta la Super Tombolata dell'Epifania. Avrà luogo alle 15.30 di martedì 6 gennaio nei locali dell'Asilo Don Fava di Granero, nel comune di Coggiola. Ci sarà anche la musica con AnnaeMike Livemusic. È in programma anche l’arrivo della Befana con una golosa merenda per tutti. Un pomeriggio di festa, divertimento e sorrisi per grandi e piccini.