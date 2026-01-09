Tutto pronto a Verrone per la Festa del Ringraziamento

Tutto pronto nel basso Biellese per la tradizionale Festa del Ringraziamento. L'edizione 2026 avrà luogo a Verrone nella giornata di domenica 11 gennaio.

Come da programma, il ritrovo è previsto alle 9.15 in piazza Alpini d'Italia, con consegna degli omaggi ai mezzi partecipanti. Alle 10.20, invece, avrà luogo la benedizione dei veicoli, con sfilata degli stessi lungo le vie del paese.

Alle 11 tutti nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo per la Santa Messa in suffragio degli agricoltori e dei carrettieri defunti, con offerta finale dei doni della nostra terra. Il momento di festa si concluderà con il pranzo finale delle 13 presso l'oratorio Don Bosco di Verrone.