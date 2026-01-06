Ponderano: 3.400 euro a sostegno delle associazioni locali

L’Amministrazione comunale di Ponderano conferma il proprio impegno a favore del tessuto associativo locale con l’approvazione di un contributo complessivo di 3.400 euro destinato alle associazioni attive sul territorio.
Il contributo, approvato con votazione unanime e palese, sarà così ripartito: Pro Loco di Ponderano APST: 1.200 euro; Banda Musicale “Gioacchino Rossini”: 500 euro; Nuove Idee per Ponderano APS: 500 euro; Paladini ASD: 400 euro; A.S.D. Ponderano: 400 euro; Unione Italiana Ciechi: 400 euro