Candelo, non solo bilancio in consiglio: adottati anche regolamenti Polizia Locale, benessere animali e CCP

Emergono ulteriori dettagli dalla seduta del consiglio comunale di Candelo, avvenuto lo scorso dicembre: in tal sede, è stata formalizzata la costituzione della Fondazione CERYsangarda, quale ente non lucrativo che persegue gli obiettivi individuati dalla normativa vigente.

“La scelta della forma giuridica rappresenta un ulteriore passo del progetto avviato nel 2024 di costituzione di una comunità energetica rinnovabile che coinvolgerà cittadini, enti pubblici, associazioni ed attività del territorio – afferma Erika Vallera, la capogruppo di Candelo nel Cuore - La fondazione, ente di diritto privato, avrà un proprio bilancio che non graverà su quello dell'ente comunale”.

Approvati anche i punti relativi alle conferme dell'addizionale IRPEF, dell'aliquota IMU e dell'aggiornamento del DUP. E' stato presentato dall'assessora al Bilancio, Lorena Valla, il bilancio di previsione 2026/2027/2028, come riportato già in un precedente articolo. In particolare le entrate TARI sono coerenti con la programmazione triennale e saranno adeguate al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), con possibili variazioni di bilancio dopo l’approvazione del nuovo PEF nel 2026.L’amministrazione punta inoltre a sviluppare entrate extratributarie attraverso la valorizzazione turistica del Ricetto di Candelo.

Nel bilancio di previsione, in via prudenziale, è stata stimata un'entrata di 4mila euro per l'imposta di soggiorno. Per il 2026 le tariffe dei servizi subiscono solo adeguamenti limitati: nessun aumento per i servizi scolastici 2025/26, lieve incremento del servizio pre e post scuola dal 2026/27 e aggiornamenti minori per altri servizi, mentre molte tariffe restano invariate. Il bilancio triennale pareggia per competenza con importi pari a circa 7,6 milioni nel 2026 e poco più di 7 milioni nel 2027 e 2028. Il piano triennale delle opere pubbliche prevede investimenti soprattutto nel 2026, finanziati in via presuntiva da risorse regionali e ministeriali, la cui realizzazione sarà subordinata al rispetto dei vincoli finanziari e alla disponibilità delle risorse.

Per Vallera il bilancio presentato “è serio e prudente, con scelte di valore chiare su scuola e giovani e con un positivo aumento delle entrate correnti, frutto del lavoro degli uffici comunali di recupero degli insoluti, che va riconosciuto. Il recupero dell’evasione resta un dovere amministrativo e non una strategia di sviluppo: servono entrate che non gravino sui cittadini, valorizzando in modo duraturo le nostre eccellenze, Ricetto e Baraggia. È giusto anche uno sguardo critico per cogliere margini di miglioramento: il bilancio dovrebbe riflettere meglio la composizione sociale di Candelo, una comunità non giovane, prevedendo politiche per gli anziani che vadano oltre l’assistenza e migliorino qualità della vita, prevenzione e inclusione. L’aumento delle risorse per istruzione e politiche giovanili è importante ma va accompagnato da scelte capaci di attrarre famiglie, giovani e sostenere il commercio. Il bilancio di previsione è un atto fortemente politico, non solo tecnico, e quindi deve essere frutto di una visione amministrativa capace di raccontare la comunità reale e costruire nuove prospettive”.

La seduta è stata anche occasione per adottare una serie di regolamenti mancanti, come quello di Polizia Urbana e benessere animale. Entrambi erano stati preventivamente visti dai tre gruppi consiliari e le osservazioni inviate recepite. “Ho proposto all'assessore competente l'organizzazione di una serata informativa per portare a conoscenza della cittadinanza il contenuto dei regolamenti” sottolinea Vallera.E' stato adottato anche il regolamento per la gestione del Consiglio Comunale dei Piccoli, che si va ad aggiungere a quello delle ragazze e dei ragazzi, già attivo. “Un motivo di vanto per Candelo avere questo giovane organo che dovrà favorire lo sviluppo di una cittadinanza consapevole, responsabile e democratica, promuovendo un processo educativo che aiuti a capire come funziona la società, come prendere decisioni collettive e come risolvere problemi insieme sin dalla tenera età – riporta Vallera - Un lavoro particolarmente importante e difficile che dovrà vedere fianco a fianco scuola e consiglio comunale. Nel mio intervento ho anche auspicato un futuro cambio di denominazione ridefinendolo consiglio comunale delle bambine e dei bambini per parificarlo a quello già esistente dando così un riconoscimento totale del valore della partecipazione civica come forma di educazione e di costruzione della comunità”.

Infine, è stato poi preso atto dello scioglimento dell’Associazione degli Antichi Borghi di Baraggia, oggi sostituita dall’Associazione Distretto del Cibo delle Valli Biellesi, della Baraggia e della Pianura Vercellese sussistendo fra le due una simmetria per quanto attiene le finalità e la dimensione territoriale.