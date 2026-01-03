A Candelo la Befana vien direttamente a casa tua con un regalo speciale ai più piccoli

Quest’anno, a Candelo, la magia delle feste non è solo a Natale ma arriva fino all’Epifania: grazie alla collaborazione con Banca del Tempo e Pro Loco, la Befana busserà alle porte dei bimbi del borgo biellese per portare un dono davvero speciale. È necessario però prenotarsi entro il 4 gennaio inviando nome e indirizzo tramite mail comunicazione@comunedicandelo.it oppure WhatsApp 0152535146.

“Proviamo a sperimentare questa iniziativa, che se avrà successo ci impegneremo a migliorare e potenziare nei prossimi anni – commenta il sindaco Paolo Gelone - Un'attività di animazione ma anche culturale, con la collaborazione della nostra Biblioteca. Fin d'ora grazie ai nostri uffici e a tutti i volontari che renderanno possibile questo piccolo grande momento di gioia per le nostre famiglie”.