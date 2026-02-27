Aruni Michela Biolcati ai World paraswimming

Un Sogno diventato realtà' per la nostra concittadina che dopo i Mondiali del 2023 2024 di Nuoto pinnato e apnea paralimpica che la vista anche come Portabandieta della Nazionale ; questa volta parteciperà a questi Campionati Mondiali in una disciplina in cui non avrebbe mai pensato di poter gareggiare, nuoto puro . Per anni Michela Aruni ha partecipato durante questo evento ,nella sezione Campionati Italiani Assoluti dove più volte è salita sul podio .

Questa volta a soli 2,5 mesi dalla nuova classificazione , nuove gare nuovi adattamenti , Michela scende in questa nuova avventura con due specialità e due gare invece provate per anni .

L'animale preferito mi Michela ? Il DELFINO, nel gergo natatorio Farfalla ; Nonostante le difficoltà fisiche e la difficoltà tecnica per la preparazione di questo stile , 8/2/26 a Tradate durante il Meeting Internazionale ( presenti atleti spagnoli Croati etc), Michela si toglie un piccolo sasso dalla scarpa scendendo in vasca con i suoi 50 delfino fatti con un Braccio e una gamba con un tempo di 1.09 Alla sua inaugurazione , fa il tempo per la partecipazione ai Campionati italiani assoluti . Settimana successiva il 15/02/2026 ripete i 50 delfino a Casale fermando il crono a 1.00 .

Obiettivo ? abbassare il tempo in questa nuova disciplina che con lo stile sono il suo nuovo futuro .

Michela in questo evento parteciperà sia per il Campionato Italiano assoluto che per le World paraswimming.

"Partecipare è già un sogno ,farò quanto più possibile, darò tutta me stessa consapevole di esser contro atlete fortissime .E' la mia prima volta nel nuoto puro , sono felice di esserci ."



