SPORT | 27 febbraio 2026, 08:20

Aruni Michela Biolcati ai World paraswimming

Arrivata la conferma di partecipazione dell'atleta biellese Biolcati Michela Aruni ai prossimi World ParaSwimming che la vedranno in vasca dal 12 al 15 Marzo 2026 a Lignano Sabbiadoro .

Un Sogno diventato realtà' per la nostra concittadina che dopo i Mondiali del 2023 2024 di Nuoto pinnato e apnea paralimpica che la vista anche come Portabandieta della Nazionale ; questa volta parteciperà a questi Campionati Mondiali in una disciplina in cui non avrebbe mai pensato di poter gareggiare, nuoto puro . Per anni Michela Aruni ha partecipato durante questo evento ,nella sezione Campionati Italiani Assoluti dove più volte è salita sul podio . 

Questa volta a soli 2,5 mesi dalla nuova classificazione , nuove gare nuovi adattamenti , Michela scende in questa nuova avventura con due specialità e due gare invece provate per anni . 

L'animale preferito mi Michela ? Il DELFINO, nel gergo natatorio Farfalla ; Nonostante le difficoltà fisiche e la difficoltà tecnica per la preparazione di questo stile , 8/2/26 a Tradate durante il Meeting Internazionale ( presenti atleti spagnoli Croati etc), Michela si toglie un piccolo sasso dalla scarpa scendendo in vasca con i suoi 50 delfino fatti con un Braccio e una gamba con un tempo di 1.09 Alla sua inaugurazione , fa il tempo per la partecipazione ai Campionati italiani assoluti . Settimana successiva il 15/02/2026 ripete i 50 delfino a Casale fermando il crono a 1.00 . 

Obiettivo ? abbassare il tempo in questa nuova disciplina che con lo stile sono il suo nuovo futuro .

Michela in questo evento parteciperà sia per il Campionato Italiano assoluto che per le World paraswimming.

"Partecipare è già un sogno ,farò quanto più possibile, darò tutta me stessa consapevole di esser contro atlete fortissime .E' la mia prima volta nel nuoto puro , sono felice di esserci ."


 

Biolcati Michela Aruni, s.zo.

