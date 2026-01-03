Spunta un cinghiale sulla strada, sinistro a Zubiena

Attimi di preoccupazione ma è rimasto indenne il conducente che, nella giornata di ieri, 2 gennaio, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. A causarlo un cinghiale apparso all'improvviso in mezzo alla carreggiata.

L'uomo alla guida ha tentato di evitarlo ma alla fine l'ha travolto in pieno. Fortunatamente non si segnalano conseguenze gravi se non danni alla carrozzeria nella parte inferiore del mezzo. Il fatto è avvenuto nel comune di Zubiena. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi di rito.