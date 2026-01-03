Nuovo appuntamento per la medicina di prossimità, il camper attrezzato fa tappa a Gifflenga

Nuovo appuntamento per la medicina di prossimità. Il camper attrezzato (che porta servizi sanitari) farà tappa nel comune di Gifflenga dalle 10 alle 16 di mercoledì 7 gennaio nella piazza di canton Chiesa, davanti al Gifflenga Village.
Tra le attività offerte ai cittadini figura: la rilevazione dei parametri vitali, con pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno; la sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; la promozione di corretti stili di vita; lo screening per la prevenzione di epatopatie; il supporto all'autogestione della terapia farmacologica; la prevenzione degli incidenti domestici e molto altro ancora.