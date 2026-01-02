Sala approva il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria

Il Comune di Sala durante l'ultimo consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria. Il testo, composto da 112 articoli, sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12.10.2010 e successive modifiche, il quale risulta essere "obsoleto, superato e avulso dalle disposizioni di legge nel frattempo emanate", come si legge nella delibera di consiglio.

Nel documento si legge che è "nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione". E dietro alla scelta di un nuovo regolamento c'è un atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepolture profondamente mutato negli anni.

Per l'amministrazione si tratta di un atto dovuto, necessario ed indispensabile, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia ed in relazione alla necessità di procedere alla riorganizzazione della gestione del cimitero.

In particolare il nuovo regolamento contempla le nuove norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull’esercizio dell’attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.