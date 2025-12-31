Rivò, il presepe da vivere: un viaggio nel Natale di una volta FOTO e VIDEO Catia Ciccarelli e Mauro Bedenetti per newsbiella.it

Camminare dentro un presepe, tra figure e personaggi di un tempo, attraversando cortili e stalle che raccontano storie antiche. Dove? A Rivò, piccola frazione di Coggiola, dove il Natale prende vita grazie a oltre 150 statue a grandezza naturale disposte lungo un percorso suggestivo, illuminato e carico di magia.

Un itinerario che accompagna i visitatori in un vero e proprio tuffo nel passato, tra emozioni, ricordi e un’atmosfera autentica fatta di tradizioni antiche, mestieri dimenticati e scenografie che si rinnovano ogni anno, rendendo ogni edizione unica.

Il presepe è visitabile ogni giorno fino al 16 gennaio, anche in orario serale, e l’ingresso è libero.

E non è tutto: il 3 gennaio il presepe si anima ulteriormente con uno spettacolo itinerante, che rende l’esperienza ancora più coinvolgente. Le partenze sono previste a gruppi ogni 20 minuti, con prima partenza alle ore 20.