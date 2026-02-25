Da Biella a Valdilana, per l'Auser è un 2025 con numeri da record

Auser, con la sua sede provinciale di Biella e le 5 realtà sul territorio, ha chiuso il 2025 con numeri da record per l'associazione: una miriade di attività portate a termine sul territorio con successo che pongono basi solide e ambiziose per il nuovo anno in arrivo.

Nel campo del turismo sociale sono stati organizzati 3 soggiorni (due marini e uno montano) e 4 gite giornaliere. Parlando di attività ludiche e di socializzazione si cita la realizzazione di momenti di condivisione; non solo pranzi o giochi ma veri e propri spazi di vita dove le persone possono socializzare, passare tempo di qualità per favorire il dialogo e la nascita di nuove amicizie. Dal pranzo di tutti i soci Auser, all’organizzazione di corsi di Burraco, gare di bocce, workshop per Pasqua e Natale, merende, cene e festeggiamenti: sono stati realizzati sul territorio decine di occasioni di incontro e di socializzazione, comprese iniziative presso case di riposo. Ad esempio, a Cossato, dove sono state organizzate 10 attività di animazione con circa 4/5 volontari per evento. Fondamentale il supporto ai più fragili e alle Scuole.

Da menzionare il grande lavoro svolto soprattutto da Auser Valsessera che ha creato forti collaborazioni con le scuole del territorio per organizzare trasporti dei ragazzi più fragili affinchè possano partecipare alle attività previste, come gite, soggiorni al mare, corsi. Ha inoltre organizzato due progetti piscina con Varallo e Trivero. In aggiunta, a Pray è disponibile un servizio di prestito di attrezzature sanitarie. Anche a Soprana importante collaborazione con la scuola primaria per un sostegno in mensa rivolto agli insegnanti grazie all’impegno di 12 volontarie, al fine di mantenere più compresenza dei docenti durante le lezioni.

Auser Cossato ha inoltre fornito circa 1.500 ore di servizio di telefonia sociale, 206 quelle fornite da Biella. Tra i corsi si segnala quello rivolto ai caregiver domestici di 6 lezioni organizzato da Auser Provinciale Biella con lo SPI di Biella, oltre a 12 corsi di riciclo creativo organizzati da Cossato. Parlando di trasporti sociali, sono stati 272.401 i chilometri percorsi per un totale di 6.233 servizi. Tra le attività motorie si segnalano oltre 70 camminate.

Nel settore dell'alfabetizzazione digitale non si possono dimenticare i 2 turni per merende tecnologiche a Soprana, il corso di alfabetizzazione nella scuola media di Vigliano Biellese e per esperti all’ex cinema Radar di Portula, oltre ad altri due a Cossato e a Valdilana. Menzione particolare per la creazione di un angolo con libreria e angolo gioco per bimbi in ingresso alla Camera del Lavoro.