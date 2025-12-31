Riapre una piccola realtà a Veglio, presente anche il ministro Pichetto

“L'amministrazione esprime un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all'inaugurazione dell'Osteria Scuole Comunali di Veglio. La riapertura di una piccola realtà che vuol dire tantissimo per il nostro territorio”. Lo scrive l'amministrazione comunale di Veglio sui propri canali social, a proposito del taglio del nastro della nuova attività.

E aggiunge: “Un grazie speciale a Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella al ministro Gilberto Pichetto per la loro partecipazione e il loro intervento. Un enorme grazie ed un caloroso in bocca al lupo a Massimo Perona e Marco Tal per aver accettato la sfida e da oggi essere i nuovi gestori dell'Osteria Scuole Comunali”.