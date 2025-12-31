Oropa tra neve, nebbia e silenzio: le fotografie di Claudio Nicola nel giorno di Santo Stefano FOTO Claudio Nicola

Le cappelle, gli interni della basilica nuova e di quella antica, scorci catturati tra il sole che filtra lieve, la nebbia che avvolge e la neve, tanta neve, che ricopre ogni cosa. Sono alcuni degli scatti di Claudio Nicola, immagini che raccontano un’Oropa sospesa, immersa in un’atmosfera rarefatta, quasi irreale, capace di fermare il tempo nel silenzio raccolto del giorno di Santo Stefano.

La luce, talvolta fredda, talvolta più calda, si riflette sulle architetture sacre e i sentieri innevati, infondendo un senso di quiete. La neve attutisce i suoni, amplifica i contrasti, rende ogni dettaglio più essenziale e solenne.

Davanti alla basilica antica, la capanna con la Natività aggiunge un ulteriore elemento di suggestione, un dettaglio che rende l’insieme ancora più evocativo e invita gli avventori a riflettere sul tema del Natale.