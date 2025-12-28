 / Cossato e Cossatese

A Masserano c'è ancora tempo per visitare il Presepe di Morezzi

A Masserano c'è ancora tempo per visitare il Presepe di Morezzi (foto di repertorio)

Le belle giornate di questi giorni suggeriscono una visita in uno dei borghi più caratteristici del Biellese, dove sono stati allestiti i presepi di Natale.

È il caso di Masserano, dove fino al prossimo 7 gennaio sono aperte le porte del Presepe di Morezzi, visitabile dalle 10 alle 18 nella caratteristica frazione del paese. L’allestimento, unico nel suo genere, è composto da figure a grandezza naturale che non si limitano a rappresentare i personaggi della Natività ma rievocano anche esistenze lontane, legate alla storia dell'abitato.

Ne nasce così un omaggio alla memoria collettiva, che restituisce valore e profondità ad un piccolo angolo del Biellese. Ogni elemento è frutto di un lavoro artigianale, realizzato a mano con materiali semplici e molta inventiva. Da vedere assolutamente in compagnia dei propri cari e degli amici.

g. c.

