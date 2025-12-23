Biella, l'Associazione Nazionale Carabinieri festeggia la 101enne Eugenia Boschetti

Compiere 101 anni è un evento straordinario. La visita presso la casa di riposo di Dorzano sottolinea come l’Associazione Nazionale Carabinieri consideri i propri soci come parte di una grande famiglia che non dimentica nessuno, specialmente per chi ha attraversato un secolo di storia.
Per la socia benefattrice Eugenia Boschetti sentire la vicinanza dell’Arma nel giorno del suo compleanno, va a ricordo del suo defunto marito Giuseppe Bobbio, già tenente dei Carabinieri. Il periodo di Natale può essere particolarmente difficile, pertanto la scelta dell’Associazione di far visita ai soci Giulio Barnabè e Maurizio Romano in un momentaneo stato di problemi di salute porta un messaggio di vicinanza.
Nell’occasione agli stessi, oltre ai consueti Auguri per le Festività, veniva consegnato un Attestato di Fedeltà rilasciato dalla Presidenza Nazionale A.N.C. come riconoscimento ufficiale conferito ai soci che hanno mantenuto l’iscrizione all’Associazione in modo continuativo per un numero significativo di anni.