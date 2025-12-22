“Penso che l’augurio più grande che oggi si possa fare a una città è quello di riuscire a partire dal significato più profondo del Natale, per recuperare tutti quei valori che sono fondamentali per quella grande famiglia che è la comunità. Uno dei più importanti è che tutti siamo parte della nostra città e in essa ci deve essere posto per tutti; tutti devono avere la possibilità, e questo è compito nostro, di poter crescere, di potersi realizzare e di potersi esprimere per quello che sono, indipendentemente dalle capacità e dai suoi ruoli. L’augurio è quello di riuscire a creare un contesto relazionale che punti a far vedere a tutti che, anche nel contesto di oggi, sapendo dove guardare, si possono comunque trovare motivi di speranza.

La città oggi sta vivendo un momento diverso, il mio augurio è che il 2026 sia ancora migliore. Da parte mia posso garantire passione e impegno.

Un affettuoso augurio di un Sereno Natale.