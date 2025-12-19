Biella, giuramento in Tribunale per Mario Andrigo: è il nuovo procuratore capo

Giornate di presentazioni al Tribunale di Biella. Nella mattinata di oggi, 19 dicembre, ha prestato giuramento il nuovo procuratore capo Mario Andrigo alla presenza di avvocati, giudici e personale amministrativo. In aula anche il procuratore generale della Corte d'Appello Lucia Musti.

Nel suo primo intervento, Andrigo ha condiviso, tra l'altro, parole di ringraziamento ai suoi predecessori, i colleghi Teresa Angela Camelio e Ruggero Mauro Crupi, oltre a delineare alcune linee programmatiche da seguire nei prossimi anni.

Andrigo è stato per oltre 10 anni sostituto procuratore a Reggio Calabria, svolgendo attività anche nella Direzione Distrettuale Antimafia e occupandosi di casi di rilevanza nazionale, come il delitto Fortugno di cui è stato pubblico ministero. Vanta esperienze anche a Vigevano, Pavia e Novara, dove è rimasto negli ultimi 10 anni.

Ieri, invece, hanno giurato, sempre in Tribunale, e preso servizio i cinque nuovi magistrati: due sostituti procuratori e tre giudici (suddivisi tra civile e penale).