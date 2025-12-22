Biella, lavori stradali: modifiche alla viabilità in diverse vie della città a gennaio

Il Comune di Biella da gennaio 2026 ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità in diverse zone della città per consentire lavori di realizzazione di una nuova struttura interrata per E-Distribuzione.
I lavori comporteranno divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti di carreggiata, limite di velocità a 30 km/h e, in alcuni tratti, senso unico alternato, regolato da segnaletica o da personale addetto.
Nel dettaglio, i provvedimenti interesseranno:
- via Delleani, nel tratto tra via Paietta e via Fratelli Rosselli, dal 7 al 15 gennaio 2026, per l’intera giornata;
- via Fratelli Rosselli, con attraversamento da via Delleani a piazza Amedeo di Savoia, dal 15 al 16 gennaio 2026;
- piazza Amedeo di Savoia (civico 6B), dal 16 al 19 gennaio 2026;
- strada Marghero, dal 16 al 26 gennaio 2026;
- via Rigola, nel tratto tra strada Marghero e strada Fornace, dal 22 al 31 gennaio 2026.
Durante i lavori sarà comunque garantito l’accesso ai passi carrai, mentre i pedoni verranno indirizzati in sicurezza sul lato opposto dei cantieri. L’impresa esecutrice dovrà predisporre tutta la segnaletica necessaria, anche notturna, e adottare le misure di sicurezza previste dal Codice della Strada.
Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.